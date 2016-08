Whatsapp vai fornecer telefone de usuários ao Facebook

Rodrigo Martins

O Whatsapp compartilhará com o Facebook o número de telefone de seus usuários, assim como informações sobre a frequência que o serviço de mensagens instantâneas é utilizado. A empresa, propriedade do Facebook desde 2014, anunciou nesta quinta-feira 25 uma mudança em seus termos de uso e política de privacidade que contempla essa troca de informações com a rede social.

"Como uma filial do Facebook, nos próximos meses começaremos a compartilhar informação que nos permita uma melhor coordenação e, com isso, melhorar a experiência entre os serviços. Essa é uma prática comum para empresas que são adquiridas por outras", afirmou o Whatsapp.

A rede social terá acesso ao número de telefone que cada usuário utiliza para verificar sua conta do Whatsapp, bem como dados sobre a frequência com a qual utiliza o aplicativo – entre eles, o último horário de conexão. Segundo a empresa, essas informações serão compartilhadas com vários objetivos: melhorar a eficácia propagandista, oferecendo anúncios que sejam mais relevantes, e sugerir pessoas conhecidas aos usuários do Facebook.

O Whatsapp reconhece que outras empresas pertencentes ao Facebook, como o Instagram, poderão usar as informações para "atividades diversas", como sugerir quais contas seguir. Os usuários terão a opção de não compartilhar seus dados com o Facebook, mas, para isso, terão que desmarcar um item nas configurações. A rede social garante que não tornará público o número de telefone dos usuários do Whatsapp.

Os números de telefone do Whatsapp são valiosos para o Facebook, já que a rede social não obriga seus usuários a fornecê-los e nem sempre tem o mais atual. Já o registro no Whatsapp se dá pelo número de telefone.

Apesar da mudança, o serviço de mensagens, que tem mais de 1 bilhão de usuários, insiste que continuará operando de forma independente. Os clientes do Whatsapp receberão a partir desta quinta-feira uma notificação com os novos termos de privacidade, momento a partir do qual disporão de 30 dias para aceitá-los caso desejem continuar usando o aplicativo. Trata-se da primeira mudança da política de privacidade do serviço desde 2012, quando ele ainda não pertencia ao Facebook.