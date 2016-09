Confira os destaques da edição 919 de CartaCapital

Brasiliana - A campanha para salvar os 6 mil volumes da biblioteca de Roberto Piva

Rosa dos ventos - Mauricio Dias e os rumos do mundo político

A semana

Reportagem de capa

A hora do delírio - Os fanáticos do apocalipse de Curitiba denunciam Lula em nome de uma “convicção"

Especial

A quem interessa a terceirização - a medida traz riscos para a democracia e o próprio sistema capitalista

Seu País

Wálter Maierovitch

Marcos Coimbra

Economia

Mercado - O absolutismo financeiro leva a um conflito civil global

Thomaz Wood Jr.

Delfim Netto

Nosso Mundo

Terrorismo - Os quinze anos da Guerra ao Terror

Inglaterra - Um balanço do governo do ex-premier David Cameron

Plural

Teatro - O palco como lugar de resistência

Bravo!

QI

Os muros do ódio - A xenofobia semeia cenas de violência no Brasil e no mundo

O som da imagem - Por Oliviero Pluviano

Ciência - O enigma da vida longa

Estilo - Vai a leilão o vestido de Marilyn Monroe

Afonsinho

Papinho gourmet - Por Marcio Alemão

Charge - Por Venes Caitano