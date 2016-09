E o samba se fez poesia

Coleção Tinhorão/ Instituto Moreira Salles

Cada vez que Cartola compunha, o samba se fazia poesia. O compositor magro, dono de elegância capaz de conferir dignidade a um surrado chapéu-coco, usado para impedir que os pingos de tinta lhe sujassem a cabeça de trabalhador braçal, fabricou sonhos até hoje sonhados. É sobre a trajetória desse poeta de alma mangueirense que se debruça a 31ª edição da ocupação realizada pelo Itaú Cultural.

A trajetória de Angenor de Oliveira, fundador da Estação Primeira de Mangueira, cuja vida de altos e baixos forneceu matéria-prima de primeira qualidade para cerca de 500 canções, é exibida no Itaú Cultural sob a condução de seis eixos, 1908, o Nascimento, Encontros/Rua, Zi Cartola, Casa/Varanda, Palácio do Samba e Cartola de Ouro. Uma boa surpresa, quem for conhecer a ocupação vai receber um libreto com nove poemas inéditos.

Ocupação Cartola - Itaú Cultural, São Paulo. De sábado 17 até 13 de novembro

Imagens históricas, audiovisuais e paisagens sonoras vão conduzir o visitante a encontros do poeta com notáveis tais como Carlos Cachaça, Nelson Sargento, seu parceiro em Ciúme Doentio, Nelson Cavaquinho, Heitor dos Prazeres, Lamartine Babo. Dona Zica, o amor maior, surge em diversos momentos. No que talvez se revele o mais singular registro da relação afetuosa de ambos aqui exposta, o poeta é retratado no quintal, ao lado da companheira a pendurar roupas no varal.